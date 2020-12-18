ليبيا الان

انعقاد ملتقى علمي لمحبي اللغة العربية في تساوة

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت حلقة لسان المادحين للمدائح والندوات الثقافية والعلمية في تساوة ببلدية وادي عتبة، الملتقى العلمي السنوي الثالث لمحبي اللغة العربية بمقر صالة الاجتماعات بتساوة.

وأقامت حلقة لسان المادحين هذه الفعالية، تقديرا منها لما للغة العربية من أهمية ولما وصل له المستوى في إجادتها والمخاطبة بها واستعمالها في المراسلات اليومية والمنصات العامة، والتي كانت بحضور معلمين وأعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية وغيرهم ولفيف من المثقفين والأدباء والكتاب وعشاق اللغة العربية.

وتخلل الندوة العديد من المواضيع المتعلقة باللغة العربية كما طرحت الندوة علاقة اللغة بالشعر والشعراء، وعلى هامش الملتقى ناقش الحاضرون أسباب تدني اللغة العربية في المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد العليا، وعلى المنصات الرقمية، وأسباب ضعف المناهج التعليمية، وآلية إيجاد الحلول المناسبة للرفع من مستواها العلمي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك