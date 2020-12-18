انعقاد ملتقى علمي لمحبي اللغة العربية في تساوة

نظمت حلقة لسان المادحين للمدائح والندوات الثقافية والعلمية في تساوة ببلدية وادي عتبة، الملتقى العلمي السنوي الثالث لمحبي اللغة العربية بمقر صالة الاجتماعات بتساوة.

وأقامت حلقة لسان المادحين هذه الفعالية، تقديرا منها لما للغة العربية من أهمية ولما وصل له المستوى في إجادتها والمخاطبة بها واستعمالها في المراسلات اليومية والمنصات العامة، والتي كانت بحضور معلمين وأعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الإسلامية وغيرهم ولفيف من المثقفين والأدباء والكتاب وعشاق اللغة العربية.

وتخلل الندوة العديد من المواضيع المتعلقة باللغة العربية كما طرحت الندوة علاقة اللغة بالشعر والشعراء، وعلى هامش الملتقى ناقش الحاضرون أسباب تدني اللغة العربية في المؤسسات التعليمية والجامعات والمعاهد العليا، وعلى المنصات الرقمية، وأسباب ضعف المناهج التعليمية، وآلية إيجاد الحلول المناسبة للرفع من مستواها العلمي.

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