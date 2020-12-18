المغربي: سنجتمع من جديد في 21 ديسمبر بغدامس لتغيير اللائحة الداخلية للبرلمان

قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي، إن جلساتهم التشاورية في غدامس كانت ناجحة وقانونية، مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا إلى أنهم سيلتئمون من جديد في ال21 من الشهر الحالي لعرض جدول أعمالهم المتضمن تغيير اللائحة الداخلية للبرلمان.

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