رئيس لجنة الخارجية يجتمع بممثلي المنظمات الدولية الإنسانية

عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا مع فريق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومدير منظمة الرعاية الأولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

الاجتماع تم فيه استعراض عمل المنظمات والبرامج التي تقوم بتنفيذها في ليبيا، إضافة إلى بحث سبل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه أداء عملها.

حيث أكد العقوري حرص مجلس النواب ولجنة الخارجية على دعم عمل المنظمات لإيصال المساعدات إلى محتاجيها، مضيفا أن اللجنة تضع ملف دعم الاستجابة الإنسانية ضمن أولوياتها، ومعربا عن رغبتها في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية لتشمل برامجها الجانب التنموي، بما فيه مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الضعيفة.

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