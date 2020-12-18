حفل تخرج الدفعة الثانية من طلبة كلية التجارة بسبها

نظم اتحاد طلبة كلية التجارة بجامعة سبها حفل تخرج لطلاب “الدفعة الثانية” بالكلية بحضور عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أولياء أمور الخريجين.

وتضمن الحفل استعراض عناوين البحوث التي نوقشت من قبل الطلبة في مختلف التخصصات داخل الكلية خلال العام الدراسي الفائت، حيث عبّر الطلبة وأولياء الأمور عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع التعليم بسبب جائحة كورونا.

وشهد هذا العام ظروفا استثنائية بسبب جائحة كورونا والتي انعكست بشكل مباشر على سير العملية التعليمية التي تعثرت خوفا من انتشار الفيروس بين مرتادي الجامعات، وأثر سلباً على التحصيل العلمي للطلاب.

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