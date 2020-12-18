دي مايو: وعدنا بإطلاق سراح الصيادين المحتجزين في ليبيا وفعلنا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، أن إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين في ليبيا خبر سار.

وأضاف دي مايو، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن حكومته أكدت أنه سيتم الإفراج عن الصيادين وعودتهم إلى البلاد قبل عيد الميلاد وفعلت .

وأكد دي مايو أن إيطاليا يجب أن تظهر موحدة، مشددا على أن نتائج الإفراج عن الصيادين يجب أن تجعلهم فخورين.

وأعرب دي مايو عن تقديره للسلك الدبلوماسي وجميع موظفي إيطاليا الذين ساهموا في عملية تحرير الصيادين.

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