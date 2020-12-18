إيطاليا: توتر الأوضاع في ليبيا يضاعف التهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف

اعتبر رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا أن حالة ليبيا وغيرها من حالات الصراع في منطقة المتوسط، التي غالبًا ما يتم وضعها جانبًا بشكل مأساوي، لا تنتج فقط مسارات مؤلمة من الحزن والمعاناة الإنسانية، بل تشكل عامل مضاعف للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف.

ولفت ماتّاريلا، الى أنه من الضروري التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر، معتبراً أنه إلى جانب تدابير المكافحة، هناك حاجة إلى إجراءات من شأنها التأثير على النمو والتنمية، وفقًا لنماذج شاملة ومستدامة، انطلاقا من استثمارات مناسبة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب.

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