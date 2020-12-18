خارجية مالطا: ندرس استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المالطية، الجمعة، أن استئناف الرحلات الجوية بين مالطا و ليبيا كان على طاولة سلسلة الاجتماعات الثنائية التي عُقدت على مدار اليومين الماضيين.

وأضافت الخارجية المالطية في بيان أنه تم خلال الاجتماع تناول الاستعدادات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مالطا وليبيا بهدف تسهيل الوصول و المغادرة من ليبيا مع مراعاة كل ما يلزم من تدابير أمنية.

وأوضح البيان أن استئناف الرحلات بين البلدين سيؤدي إلى استئناف الاستثمار الليبي في مالطا والاستثمار المالطي في ليبيا

من الجدير بالذكر أنه تم تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين مالطا وليبيا بواسطة طيران مالطا منذ سنوات وحتى الآن بسبب الصراعات والحرب في ليبيا.

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