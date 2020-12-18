شنبارو: الوضع العام لأسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة سيئ جدا

أكد وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير مهام الوزارة، عبدالباري علي شنبارو، أن الوضع العام لأسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، سيئ جدا.

جاء ذلك خلال ترأس شنبارو، وفدا حكوميا بتنسيق مع المجلس الرئاسي لزيارة مدينة ترهونة، التي تشهد اكتشاف العديد من المقابر الجماعية خلال الفترة الماضية.

ونشر شنبارو، صورا من الزيارة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أن الوفد شرع بتوفير المتطلبات العاجلة التي تفتقر لها المدينة.

وبينما شدد على أن الوضع العام لأسر ضحايا المقابر الجماعية سيئ جدا، أكد أن الوفد سيعمل مع الجهات المختصة لإطلاق برامج الدعم النفسي وإنشاء مراكز ترفيهية للأطفال.

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