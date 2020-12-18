عمران: تجاوز الهيئة التأسيسية للدستور يحول دون التوصل لأي نتائج توافقية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، الجمعة، أن الاتفاقات التي جرت خلال الحوار السياسي الليبي الفترة الماضية كانت محدودة، مضيفة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على تحويل هذه الاتفاقات إلى مكاسب كبيرة.

وأوضحت عمران في تصريحات صحفية، أن اللجنة القانونية المشكلة من أجل المسار الدستوري تستوجب توافق مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة خلال 60 يوما، مضيفة أن البعثة الأممية تعرف أن ذلك لن يحدث.

وتابعت عمران أن فتح عملية التطوع للجنة القانونية يفترض أنها مختصة بالمسار التأسيسي للدستور يطرح تساؤلات بشأن الآليات خاصة أنه حال الإخفاق يحال الأمر إلى لجنة الحوار السياسي.

وأكدت عمران أن تجاوز الهيئة التأسيسية للدستور يحول دون التوصل إلى أي نتائج توافقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24