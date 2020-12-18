إيطاليا: الصراع في ليبيا يشكل تهديدات عابرة للحدود

أشار الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتّاريلا إلى أن الصراع في ليبيا وغيرها من المناطق في المتوسط، لا ينتج فقط مسارات “مؤلمة من الحزن والمعاناة الإنسانية، بل تشكل عاملا مضاعفا للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف”.

وجاءت تصريحات ماتريلا خلال اللقاء التقليدي الذي يجمعه مع سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى إيطاليا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، كما شدد ماتريلا على أنه بات من الضروري اليوم التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر، مشيرا إلى “الحاجة لإجراءات من شأنها التأثير على النمو والتنمية، وفقًا لنماذج شاملة ومستدامة، انطلاقا من استثمارات مناسبة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب”.

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