فتح اعتماد لتوريد مليوني جرعة من لقاح كورونا لليبيا

أكدت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بنغازي فتح اعتماد للمركز الوطني للأمراض لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد مليوني جرعة، مشيرة إلى أن الإجراءات في هذا الصدد قائمة على قدم وساق.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عُقد في مقر رئاسة الأركان العامة برئاسة الفريق عبد الرزاق الناظوري، وعضوية وزير الصحة سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا، الصالحين مجيد وعضو اللجنة الطبية الاستشارية حسين العوامي.

وتناول المجتمعون عدة مواضيع من بينها توفير الأكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات سواء من السوق الداخلية أو الخارجية، وتطوير مصانع الأكسجين وتركيب مصانع أخرى لسد الاحتياجات، إضافة إلى الخلل الموجود في شبكة الأكسجين بالمركز الطبي بنغازي، والتأكيد على إتمام عملية الإصلاح في أسرع ما يمكن.

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