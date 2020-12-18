يونيسيف تعرب عن حزنها إزاء غرق 3 أطفال قبالة سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، اليوم الجمعة، عن حزنها العميق إزاء التقارير التي تفيد بغرق ثلاثة أطفال قبالة السواحل الليبية.

جاء ذلك في تغريدة للممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا، عبدالقادر موسى، مشيرا إلى أن الأطفال الثلاثة الذين غرقوا قبالة سواحل مدينة الزاوية غرب طرابلس، تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعاشرة، ودعا إلى توفير السلامة والحماية لجميع الأطفال.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق أكدت أن الأطفال من عائلة مصرية كانت مهاجرة عبر المتوسط، فيما لا يزال مصير الأب والأم مجهولا حتى الآن.