الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتهمان تركيا بإشعال نار الفتنة في ليبيا

أفادت مصادر صحفية، الجمعة بأن الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين تقدما ببيان مشترك شديدة اللهجة إلى الكونغرس ضد سياسات وممارسات تركيا في المنطقة، مضيفة أن البيان اتهم الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” بإشعال نار الفتنة من خلال إرسال المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا.

وقالت المصادر إن البيان أعرب عن قلق الحزبين من التهديد المتزايد لتصرفات تركيا الاستفزازية في المنطقة، مؤكدا أنها تشكل خطراً على علاقات البلدين الثنائية التي بدأت منذ عقود وعلى حلف شمالي الأطلسي والمنطقة، مطالبا بأهمية التصدي لأنشطة تركيا المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وتابعت المصادر أن البيان طالب الولايات المتحدة بالاستمرار في العمل مع حلفائها الأوروبيين وأعضاء الناتو لتوظيف كل الأدوات التي بحوزتها لمطالبة تركيا بتغيير تصرفاتها.

وأوضحت المصادر أن الحزبين طالبا أردوغان بوضع حد لتصرفات تركيا الاستفزازية كي تتمكن الولايات المتحدة وتركيا من العودة إلى التعاون المبني على المصالح الأمنية والالتزام بالناتو والقيم الديمقراطية المشتركة.

وأشارت المصادر إلى أن بيان الحزبين الجمهوري والديمقراطي ينص على لائحة طويلة من التصرفات التركية التي يقلق المشرعون بشأنها أبرزها شراء أردوغان منظومة الصواريخ الروسية ” إس -400″ التى تهدد النظام الدفاعي للناتو كما يسمح للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بنشر الانقسامات في صفوف الحلف، بحسب نص البيان.

وأضاف نص البيان أن العملية التركية العسكرية شمال شرقي سوريا هددت المكاسب الحساسة التي حققتها الولايات المتحدة مع شركائها في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وأدت إلى تدهور الأزمة الإنسانية هناك كما اتهم المجموعات التابعة لتركيا بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في شمال سوريا بالإضافة إلى اتهام أردوغان بإشعال نار الفتنة عبر إرسال مرتزقة سوريين إلى إقليم قره باخ.

وأشار نص البيان إلى محاولة تركيا استغلال الموارد في شرق المتوسط في منطقة المياه المتنازع عليها مع اليونان ووجه انتقادات شديدة اللهجة لأردوغان بسبب استضافته لإرهابيين من حركة حماس في تركيا بمن فيهم أفراد أدرجتهم أمريكا على لائحة الإرهاب.

واختتم البيان بتسليط الضوء على ممارسات أردوغان في الداخل التركي وأن حكومته تهدد المؤسسات الديمقراطية واستقلالية القضاء بالإضافة إلى حقوق الشعب التركي وحرياته كما انتقد استهداف أردوغان لموظفين في القنصليات الأمريكية وتوجيه اتهامات لا أساس لها إليهم.

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