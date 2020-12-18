بوريل: دعم تركيا العسكري للوفاق يتعارض مع حظر الأسلحة على ليبيا

طالب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، تركيا بوقف إجراءاتها العدوانية التي تتعارض مع المصالح الأوروبية.

وقال بوريل في كلمة خلال مؤتمر صحفي، أن اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق غير المعتمدة عام 2019 أثار مخاوف جدية خاصة ما تضمنه الاتفاق من فقرات تتعلق بالدعم العسكري تتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لن يحظى بالاستقرار ما لم يتوصل لعلاقات متوازنة مع تركيا، مضيفا أن استمرار تركيا في زيادة التوترات بمنطقة المتوسط من خلال نشر السفن والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط خلق مناخا سلبيا وعرقل التوصل لحل إيجابي لأزمة المتوسط، مبينا أن سياسات أنقرة الخارجية لا تتفق مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوريل أن تركيا أصبحت قوة إقليمية لا يستهان بها لكن أجندتها الدولية لا تتماشى مع أساليب الاتحاد الأوروبي وأساليبها ليست تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه يجب إيجاد طريقة للعودة إلى الحوارات والجهود الصادقة والفعالة والمشاركة والالتزام القوي من جميع الأطراف.

وطالب بوريل بضرورة استئناف الحوار بين تركيا واليونان وقبرص، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمد يده لتركيا على أمل أن تنتهز الفرصة.

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