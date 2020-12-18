عميد كاباو في زيارة تفقدية لـ “تندميرة”

قام عميد بلدية كاباو رفقة أعضاء من المجلس وضباط من مركز الشرطة بزيارة إلى منطقة تندميرة التابعة إداريا لبلدية كاباو.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة المجلس والوقوف على المشاكل التي تعاني منها المناطق التابعة له، حيث التقى أعضاء المجلس أعيان ومشايخ منطقة تندميرة واستمعوا إلى مقترحاتهم والمشاكل التي يعانون منها من أجل تقديم الخدمات لهم.

يشار إلى أن مدينة كاباو شهدت مطلع ديسمبر الجاري مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي المنتخب حالياً للبلدية بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات بلدية كاباو، حيث تبيّن بعد عملية فرز أصوات المقترعين في البلدية، فوز كل من مراد مسعود مخلوف بمقعد عميد البلدية، كما فازت عن فئة المرأة مسعودة جمعة عمر، بالإضافة إلى فوز أحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة.

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