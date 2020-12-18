تعزية.. قناة ليبيا 24 تنعي وفاة حرم الفريق “أبو القاسم إبراهيم القانقا”

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

ببالغ الحزن واﻷ‌سى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم قناة ليبيا 24 بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله ” الحاجة فاطمة الزهراء المختار لاغا” ، حرم المرحوم الفريق “أبو القاسم إبراهيم القانقا” ،و والدة كل من ” صلاح” و “طارق” و “خالد” و “جمال” و حسام” ، و التي وافتها المنية الجمعة بمدينة طرابلس . تغمد ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪة ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻪ ﻭ ألهم أهلها و ذويها اﻟﺼﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﺍﻥ.

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