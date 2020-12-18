المرعاش يحذر من دور خبيث للجنتين التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلهما لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تحاول اللعب في الوقت الضائع، خاصة بعد موافقة مجلس الأمن على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا.

وتوقع المرعاش، فشل اللجنتين التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلهما لوضع قاعدة دستورية للانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل، في أداء المهمة التي خرجتا إلى النور للقيام بها، مشيرًا إلى أنه لم يحدد لهما الإطار الزمني ولا جدول أعمالهما.

كما حذر المرعاش من دور خبيث لتلك اللجنتين، مشيرًا إلى أن ويليامز تريد أن تستبدل بهما، دور مجلس النواب في مسألة إعداد الأساس القانوني الذي تقوم عليه أي انتخابات.

وأضاف المرعاش، أن ويليامز اختارت أعضاء من متطرفي تنظيم الإخوان، بينهم عبد الرزاق العرادي وعمر بوليفة، وهما العضوان بحزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، بالإضافة إلى عضو ما يسمى بمجلس الدولة ماجدة الفلاح وعضو مجلس النواب المنشقة السيدة اليعقوبي، مشيرًا إلى أنهم ليس لهم أي دور عبر تاريخهم في السعي نحو الصلح بين الليبيين.

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