المركز الوطني للامتحانات ينفي زيادة درجات لطلبة الشهادة الثانوية ممن لم يحالفهم النجاح بالدور الأول

نفى المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني «كل ما تردد بشأن زيادة درجات لطلبة الشهادة الثانوية ممن لم يحالفهم النجاح في الدور الأول»، مؤكدا «أنها محض إشاعات وأكاذيب لا صحة لها».

ودعا المركز الوطني للامتحانات في تصريح نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، «من لهم دور ثان إلى لتركيز في دراسة مواد الإعادة».

– غدًا.. «الوطني للامتحانات» يتيح لطلبة الثانوية مراجعة أوراق إجابة الامتحان النهائي

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني للامتحانات، أن طلبة الشهادة الثانوية بإمكانهم غدا السبت، مراجعة أوراق إجابة الامتحان النهائي عن طريق الدخول على رابط النتيجة والضغط على أيقونة «عرض ورقة الإجابة» واختيار المادة المراد مراجعتها، ليتعرف الطالب على إجابته التي ستظهر بالخانة «ط»، والإجابة النموذجية بالخانة «ص» والمقارنة بين الإجابات التي اختارها.

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