ليبيا الان

المستشار عقيلة صالح يبحث مع رئيس جمهورية غينيا العلاقات بين البلدين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية غينيا كوناكري “ألفا كوندي”، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فقد بحث مع ” كوندي ” بالعاصمة كوناكري عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة لـ” كوندي ” بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيساً لجمهورية ” غينيا كوناكري “، وقد وصل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” إلى دولة غينيا كوناكري أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين ” بناءًا على دعوة رسمية من رئيس جمهورية ” غينيا كوناكري “.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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