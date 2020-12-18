المستشار عقيلة صالح يبحث مع رئيس جمهورية غينيا العلاقات بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية غينيا كوناكري “ألفا كوندي”، وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” فقد بحث مع ” كوندي ” بالعاصمة كوناكري عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتقدم رئيس مجلس النواب بالتهنئة لـ” كوندي ” بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيساً لجمهورية ” غينيا كوناكري “، وقد وصل رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” إلى دولة غينيا كوناكري أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين ” بناءًا على دعوة رسمية من رئيس جمهورية ” غينيا كوناكري “.