الغرياني يدافع عن تركيا بسبب العقوبات الأمريكية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 December, 2020

اعتبر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني أن السبب الذي جعل الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا هو وقوفها مع ليبيا ومع المسلمين حسب زعمه.

وقال الغرياني بحسب ما نقلت وسائل إعلام إن “وقوف تركيا مع ليبيا ومع قضايا المسلمين هو الذي ألّب عليها الدول الغربية وفَرَضَ العقوبات الأمريكية عليها، وليس شراؤها الدفاعات الروسية، فهي ذريعة لا غير”.

ومعروف عن الصادق الغرياني وهو أحد أهم القيادات الإسلامية في ليبيا مناصرته المستمرة لتركيا ومن بين الذين رحبوا بالتدخل التركي في معركة طرابلس.