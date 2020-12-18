نادية عمران: تجاوز الهيئة التأسيسية للدستور يحول دون أي نتائج توافقية

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن الاتفاقات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت محدودة، وأن البعثة الأممية تسعى لتحويلها إلى مكاسب كبيرة.

واعتبرت عمران في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن اللجنة الاستشارية التي تسعى اتلمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز لتشكيلها من أعضاء الملتقى السياسي تستوجب توافق مجلس الدولة الاستشاري، ومجلس النواب خلال 60 يومًا.

وأضافت عضو الهيئة التأسيسية أن البعثة الأممية تُدرك أن ذلك لن يحدث، مشيرة إلى أن فتح عملية التطوع للجنة يفترض أنها مختصة بالمسار التأسيسي، يطرح تساؤلات بشأن الآليات، خاصة أنه حال الإخفاق يحال الأمر إلى لجنة الحوار السياسي، كذلك فيما يتعلق بمسار الدستور.

وشددت عمران على أن القفز وتجاوز الهيئة التأسيسية للدستور يحول دون التوصل إلى أي نتائج توافقية.