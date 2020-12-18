العقوري يؤكد للسفيرة الفرنسية على أهمية معالجة الوضع الأمني لضمان نجاح الانتخابات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين أمس الجمعة، «على أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات وأبرزها معالجة الوضع الأمني»، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم الاستقرار في ليبيا.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن العقوري والسفيرة الفرنسية تباحثا خلال الاتصال الهاتفي حول «آخر المستجدات السياسية وسبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي».

وأضاف أن العقوري حذر من جهته «من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل، مستعرضاً في ذات الصدد عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب على ملف الهجرة غير الشرعية».

وعبر العقوري للسفيرة الفرنسية، عن حرصه على تعزيز العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات، شاكراً السفارة الفرنسية لدى ليبيا لما تقوم به من دور هام في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

من جهتها، جددت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دو هالين، التأكيد على حرص بلادها على دعم الاستقرار في ليبيا وأهمية دور مجلس النواب الليبي في دعم عملية السلام.

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