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وزير الدفاع الإيطالي: الإفراج عن الصيادين الصقليين نتيجة مفاوضات طويلة ومعقدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني عن ارتياحه الشديد، بعد الإفراج عن الصيادين الصفليين وعودتهم من ليبيا.

وقال جويريني في بيان له تناقلته وسائل إعلام إيطالية، ورصدته “الساعة 24”: ”إنه نبأ رائع للبلد بأسره”، موضحاً أن هذه العملية نتيجة مفاوضات طويلة ومعقدة، متوجهاً بالشكر لكل من عمل هناك بصمت وباحترافية،

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن الفرحة لا تعوض الألم، لكنها في النهاية تسمح للعائلات باحتضان ذويهم مرة أخرى.

واحتجزت البحرية الليبية منذ مطلع سبتمبر الماضي، 18 صيادا (بينهم 8 إيطاليين وآخرين من جنسيات مختلفة)، كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على التصاريح اللازمة، وتم إطلاق سراحهم أمس الخميس.

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إيطاليا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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