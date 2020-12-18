الليبية للاستثمار تؤكد استمرار خضوع الأموال الناتجة عن قرار محكمة لندن للعقوبات الدولية

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، إن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها والتي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة للحكم الصادر عن محكمة لندن التجارية مؤخرا لصالح المؤسسة ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي.

وقالت المؤسسة في بيان بشأن الحكم الصادر لصالحها من المحكمة التجارية الانجليزية القاضي برفع الحراسات على بعض قضايا المؤسسة في بريطانيا إنها لا ترغب حاليا رفع التجميد الواقع عليها، موضحة أن هذا القرار سينتج عنه وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها الشرعي برئاسة علي محمود حسن، وسيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في القضايا موضوع الحراسة.

وأضافت المؤسسة أنها حققت نجاحا غير مسبوق في محكمة لندن التجارية بعد أن وافقت المحكمة على إنهاء ثلاث حراسات قضائية كانت قد بدأت بفرضها المحاكم الانجليزية منذ العام 2015 على المطالبات القانونية للمؤسسة بهدف تمكين إدارات المؤسسة المنقسمة في ذلك الوقت من تكليف جهة محاماة واحدة لتمثيل المؤسسة في ظل الانقسام السياسي.

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