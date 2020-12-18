عقيلة صالح يلتقي رئيس غينيا في كوناكري

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ظهر أمس الجمعة، رئيس جمهورية غينيا، ألفا كوندي في العاصمة كوناكري.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح نشره موقع المجلس على الإنترنت إن المستشار عقيلة صالح بحث مع الرئيس الغيني عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقدم التهنئة للرئيس ألفا كوندي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثالثة لجمهورية غينيا كوناكري.

وأشار مجلس النواب إلى أن المستشار عقيلة صالح وصل إلى غينيا كوناكري، أمس الخميس، «في زيارة رسمية تستغرق يومين بناءً على دعوة رسمية من رئيس جمهورية غينيا كوناكري».

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