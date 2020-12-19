التاجوري: لا وقت للمزايدات والبلاد لا يوجد بها جيش ولا شرطة وإنما جيش الصوبات

قال آمر مليشيا ثوار طرابلس الأسبق، هيثم التاجوري، إن الوقت الآن لا يسمح بالمزايدة، مؤكدا أنه رغم ما تعانيه البلاد لا وجود لجيش ولا لشرطة في ليبيا إلا جيش الصوبات.

وأضاف التاجوري في تصريح إعلامي أن حكومة الوفاق غير المعتمدة هزيلة والناس في طرابلس تعبت ولم تجد إلا التصريحات التي يخرج عليها بها كل مرة مسؤول بلا جدوى.

وزعم التاجوري أنه من أوائل الذين دعموا الجيش والشرطة من خلال دعم قوة المديريات والمراكز، وأن لديه الدليل وبالمستندات، لافتا إلى أن الوقت الآن لا يسمح بالمزايدة، زاعما ان الظرف الآن يفرض الانحياز للناس، حسب تعبيره.

وطالب التاجوري أن يكون على علم بكل من يريد الدخول لطرابلس سواء كانت دوريات أو أي قوة تريد الانتشار في العاصمة، وفقا لقوله. هذا وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا غير مسبوق منذ 2011 نتيجة غياب دور الدولة، بالإضافة للصراعات والنزاعات المستمرة وفشل سياسات الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الأمني، الأمر الذي حول حياة الليبيين اليومية إلى جحيم وفاقم من معاناتهم على جميع المستويات.

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