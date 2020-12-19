مدير مدرسة بمصراتة: “تعليم الوفاق” المسؤولة عن تأخر إعلان نتائج الثانوية

أكد علي فريفر مدير إحدى المدارس في مصراتة أن تأخر إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية الدينية لأسباب لوجستية، محملا وزارة التعليم بحكومة الوفاق المسؤولية عن ذلك.

وقال فريفر في مداخلة هاتفية أمس الجمعة عبر قناة “التناصح”، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه “بسبب تهميش التعليم الديني في السنوات الماضية أصبحنا نلقي باللائمة على وزارة التعليم العام”.

وأضاف فريفر في اللقاء الذي رصدته “الساعة 24” : “كنا نطمع أن تعلن وزارة التعليم (بالوفاق) لدى إعلان أسباب تأخر نتيجة الثانوية العامة، أن تأخر الثانوية الدينية للأسباب نفسها التي ذكرتها، فلماذا لم تذكر ذلك الوزارة”.

وتابع: “بعد استفسارات أولياء الأمور خرجت الوزارة تقول إنها حريصة على التعليم الديني أكثر حتى من أهله، ويحمّلون مدراء المدارس وزرهم وهذه عادة المسؤولين الكبار”.

وطالب بإعداة إدارة التعليم الديني حتى تتكفل بكل إشكالاتها، محملا وزارة التعليم بحكومة الوفاق المسؤولية المباشرة عن تأخر إعلان النتائج.