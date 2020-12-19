الهلال الأحمر الليبي للمهاجرين: كل عام وأنتم في سلام

أكدت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن المهاجرين يتعرضون، كل يوم لظروف مختلفة و في أغلب الأحيان قد تكون سيئة.

وأوضحت الأمانة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أن بعض المهاجرين يفقدون أحبابهم و البعض الآخر قد يتعرض للأمراض المزمنة وغيرها من الصعوبات.

وأضافت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن “ابتساماتهم لم تتوقف يومآ ، تجد في وجوههم قصصاً كثيرةً لا نعلم عنها”.

وختمت الأمانة العامة عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل، بتهنئة المهاجرين: “كل عام وأنتم في سلام”.

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