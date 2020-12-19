نورلاند: “الكسكسي” من الأشياء التي توحّد الليبيين

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن ليبيا يوجد فيها الكثير من الأشياء التي تجمع الليبيين وتوحّدهم.

وأوضح نورلاند، “يوجد الكثير من الأشياء التي توحّد الليبيين أكثر ممّا تفرقهم، وتوحّد الليبيين على طبق الكسكسي يمكن أن يكون مثالا لإحراز تقدّم في مجالات أخرى. #ليبيا #كسكسي”.

ويأتي حديث السفير الأمريكي لدى ليبيا، بعد يومين من إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” مجموعة عناصر جديدة ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي من بينها طبق “الكُسكُس” المعروف في ليبيا منذ أقدم الأزمنة باسم “الكسكسي”، دون أي إشارة في القائمة لليبيا كأحد الدول الشهيرة بهذه الأكلة التقليدية العريقة.

وأثار غياب ليبيا من القائمة، الغضب وطرح الأسئلة عن غياب الجهات الرسمية في ليبيا، عن هذا الغياب.

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