ميناء بنغازي يستقبل 662 حاوية بضائع و22 ألف طن ذرة صفراء

استقبل ميناء بنغازي البحري ثلاث سفن شحن تحتوي على بضائع وسلع مختلفة إضافة إلى 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء وأكثر من خمسة آلاف طن من حبوب الصويا، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية.

ودخلت سفينة نقل الحاويات «ڤكترا» الوكيل الملاحي لشركة «البحر المتوسط» للتوكيلات الملاحية الميناء، وعلى متنها 283 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما دخلت السفينة «إيجي فيوتشر» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 378 حاوية بضائع متنوعة، حسب تصريح للناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

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وقال الشهيبي في التصريح المنشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك» إن الميناء استقبل كذلك سفينة نقل الحبوب «ماي ماريا» الوكيل الملاحي لشركة «الشيمة» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22 ألف طن من حبوب الذرة الصفراء، و5400 طن من حبوب الصويا.

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