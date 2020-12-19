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البريقة لتسويق النفط تعلن قرب الانتهاء من تفريغ شحنة الناقلة ” أنوار أفريقيا”

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، عن اقتراب انتهاء تفريغ شحنة الناقلة أنوار أفريقيا من الوقود التي لازالت تحت عمليات التزويد لشركات التوزيع.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الناقلتين أنوار الخليج و أنوار ليبيا مستعدتين للدخول لمنطقة التزويد تباعا وفق الجدول المعد لذلك.

وأكدت الشركة أن الوقود متوفر وشركات التوزيع تتسلم طلبياتها بسلاسة ودون عوائق وعمل المحطات التابعة لها لساعات متأخرة للقضاء على التزاحم على الوقود بالمحطات.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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