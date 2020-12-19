خارجية البرلمان تبحث مع سفير فرنسا تثبيت وقف إطلاق النار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع سفير فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دو هيلين”، آخر المستجدات السياسية وسبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن العقوري حذر خلال اتصال هاتفي مع السفيرة الفرنسية من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل ، مستعرضاً عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد العقوري على أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات وأبرزها معالجة الوضع الأمني، مشدداً على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم الاستقرار في ليبيا، كما عبر عن حرصه على تعزيز العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات، مشيرا لدور السفارة الفرنسية لدى ليبيا في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

من جانبها جددت ” دو هلين” التأكيد على حرص بلادها على دعم الاستقرار في ليبيا وأهمية دور مجلس النواب الليبي في دعم عملية السلام.