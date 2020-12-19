توافق بين “خارجية النواب” والسفارة الفرنسية على دعم التهدئة

تناول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال مباحثاته مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى ليبيا، بياتريس دو هيلين، الآليات الكفيلة بتعزيز الدعم المقدّم لمساعي التهدئة في ليبيا.

وخلال الاتصال الهاتفي، الذي تلقاه، أمس الخميس، من السفيرة الفرنسية، ركّز “العقوري” على عرض آخر المستجدات السياسية وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، وتطرف إلى سُبل استشراف حلّ للأزمة عبر الحوار السياسي.

وحذّر “العقوري”، في الوقت نفسه، من مغبّة السماح بحالة التصعيد في ليبيا، مشيرًا إلى أنها ستلقي بظلالها على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل.

وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن مواصلة عمل اللجنة فيما يخصّ “ملف الهجرة”، داعيًا إلى إيجاد الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات، وفي مقدمتها، معالجة الوضع الأمني.

ورأى أنه من الضروري تعزيز التنسيق المشترك مع باريس؛ لدعم الاستقرار في ليبيا، على أن يشمل ذلك جميع المجالات.

من ناحيتها، جدّدت “دو هلين” حرص فرنسا على مساندة جهود دعم الاستقرار في ليبيا، مثمّنة جهود مجلس النواب في دعم عملية السلام.

و قدم “العقوري” شكره لسفارة فرنسا؛ تقديرًا للدور الذي تمارسه في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع الطرف الليبي.

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