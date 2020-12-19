العقوري يؤكد للسفيرة الفرنسية أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات وأبرزها معالجة الوضع الأمني

ليبيا – تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالًا هاتفيًا من سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين.

وتبادل الطرفان وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس آخر المستجدات السياسية، وسبل دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، وإيجاد حل للأزمة عبر الحوار السياسي.

وحذر العقوري من خطورة التصعيد في ليبيا على استقرار وأمن منطقة جنوب المتوسط والساحل، مستعرضًا في ذات الصدد عمل لجنة الخارجية بمجلس النواب على ملف الهجرة غير الشرعية.

وأكد على أهمية خلق الظروف المناسبة لنجاح الانتخابات، وأبرزها معالجة الوضع الأمني. مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التنسيق المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم الاستقرار في ليبيا.

كما عبر عن حرصه على تعزيز العلاقات مع فرنسا في جميع المجالات، شاكرًا السفارة الفرنسية لدى ليبيا على ما تقوم به من دور مهم في هذه الظروف لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي.

بدورها، جددت دو هلين حرص بلادها على دعم الاستقرار في ليبيا وأهمية دور مجلس النواب الليبي في دعم عملية السلام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية