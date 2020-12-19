إيطاليا: ما زلنا ملتزمين بتحقيق الاستقرار في ليبيا

شددت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، الجمعة، على أن سياسة الحكومة الإيطالية تجاه ليبيا، لم تتغير.

ولفتت “سيريني” إلى أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، سبق أن أكد التزام روما بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي سياق تعليقها على الإفراج عن الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا؛ أضافت: إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين في بنغازي إنجازٌ مهمٌ.

وأشارت إلى قيام وكالة الاستخبارات والدبلوماسيين الإيطاليين باتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان إطلاق سراح الصيادين، في إطار القانون.

وقد أُفرِج عن الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، الخميس، بعد لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو، مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة.

وكان احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية؛ إذ اتهم منتقدون الوزراء بالتقاعس عن أداء مهامهم، ووُجهت اتهامات للبحارة، ومن بينهم مواطنون إيطاليون وتونسيون، بالعمل في المياه الإقليمية الليبية، في حين رفضت إيطاليا هذه الاتهامات.

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