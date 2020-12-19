الرئيس الإيطالي: الأزمة الليبية والصراعات في المتوسط تشكل مأساة

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، اليوم السبت، أن الأزمة الليبية وغيرها من حالات الصراع في منطقة المتوسط تُشكل مأساة، مشيرا إلى أنه لا ينتج عنها فقط مسارات مؤلمة ومعاناة إنسانية، لكنها تشكل عامل مضاعف للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف.

وطالب ماتاريلا في تصريحات صحفية بضرورة التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر .

وأشار ماتاريلا إلى أنه هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها التأثير على النمو والتنمية، وفقًا لنماذج شاملة ومستدامة، انطلاقًا من استثمارات مناسبة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب.

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