بومبيو يتهم روسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت وكالات حكومية أمريكية

اتهم وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو روسيا بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي طال وكالات حكوميّة أميركيّة عدّة وأهدافًا في كلّ أنحاء العالم أيضًا.

وقال بومبيو في تصريحات إعلامية إن جهودا بذلت لدس رمز داخل أنظمة الحكومة الأمريكية بهدف اختراقها معتبرا أن هذا الهجوم يقف وراءه الروس.

وكان بومبيو أشار الإثنين إلى تورط موسكو في هذه الهجمات مؤكدا أن الحكومة الروسية قامت بمحاولات متكررة لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.

وكانت مجموعة مايكروسوفت قد ذكرت الخميس أنها أبلغت أكثر من أربعين عميلا استهدفوا بالبرامج الضارة التي يقول خبراء الأمن إنها قد تسمح للمهاجمين بالوصول بلا قيد إلى الأنظمة الحكومية الرئيسية وشبكات الطاقة الكهربائية والمرافق الأخرى.

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