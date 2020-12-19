“واينر”: الولايات المتحدة لن تُنصّب أحدًا لرئاسة ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن الولايات المتحدة لن تقوم بتنصيب أي شخص رئيسًا لليبيا.

وشدد “واينر”، في تغريدة له، على أن الليبيين وحدهم أصحاب القرار، وأن دور الأطراف الخارجية يقتصر على مساعدة الليبيين للوصول إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات الشعب الليبي ومساعدته.

وأشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دورًا للأطراف الخارجية في تعزيز الصراع، قائلاً إن هذا الأمر يفعله كثيرون.

ولفت “واينر”، في تغريدته، إلى أن الهدف من الجهود الدبلوماسية الحالية هو رؤية ليبيا خالية من الحرب والصراع والقمع، من قبل أي قوة أو شخص، أجنبي أو محلي، مضيفًا أنه من حق الليبيين العيش بسلام.

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