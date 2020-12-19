صالح يلتقي رئيس غينيا كوناكري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس غينيا كوناكري “ألفا كوندي” عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين

وبين المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن صالح قدم خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة كوناكري التهنئة لكوندي بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيساً لـ”غينيا كوناكري “.

وكان صالح وصل إلى دولة غينيا كوناكري الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين بناءًا على دعوة رسمية من رئيس غينيا كوناكي.