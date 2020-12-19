نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت :تحذير : ريح شلوق نشط على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته إلى (25) عقدة .

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة والريح شلوق سرعته ما بــين (10 – 20) عقدة وتصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر ويصل اليوم الى (1.75) متر على ساحل زوارة وطرابلس.

البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على زوارة وطرابلس ودرجة حرارة سطح البحر (17 – 19) مْ والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً والريح شلوق على طول الساحل بينما يكون اليوم متغير الاتجاه الى شرقي على الساحل الممتد من شحات الى طبرق سرعته ما بــين (05 – 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر.

البحر هادي إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (18 – 19) مْ والرؤيـة جيدة .