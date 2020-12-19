بعد تحسن الأحوال الجوية.. ميناء بنغازي يستقبل ثلاث سفن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن محملة ببضائع وسلع متنوعة بينها حبوب الذرة الصفراء وحبوب الصويا.

وقال مفتاح الشهيبي المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري إنه بعد تحسن الأحوال الجوية استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات (ڤكترا) وعلى متنها عدد 283 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما دخلت السفينة (ايجي فيوتشر) وعلى متنها عدد 378 حاوية بضائع متنوعة بالإضافة إلى سفينة نقل الحبوب (ماي ماريا) وعلى متنها 22000 طن من حبوب الذرة الصفراء و5400 طن من حبوب الصويا .