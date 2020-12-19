معيتيق: التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من خلال الاستقرار وليس المواجهات المسلحة

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أنه تم تنظيم ورشة عمل أمس الجمعة لمناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم”567″ لسنة 2020 م؛ بشأن تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل بحضور وزير العمل والتأهيل، ورئيس الهيئة العامة للثقافة، ووكيل الوزارة لتشغيل الشباب وشؤون التدريب.

معيتيق أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له دور الشباب في عملية البناء والتنمية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، في إشارة لقرار مصرف ليبيا المركزي الذي صدر مؤخرًا بشأن توحيد سعر الصرف والإصلاحات التي بدأ تنفيذها خلال العام 2018، التي ستحدث تغيرًا في سوق العمل في ليبيا.

وشدد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل آخر بانخراطهم في القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومة، مشيرًا إلى أن التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب، من خلال الاستقرار وليس المواجهات المسلحة التي ستعيد البلاد إلى المربع الأول.

وأضاف: “تواجدنا اليوم مع نخب الشباب في عدد من التخصصات والاستماع لمقترحاتهم حول تشغيل الشباب لدخولهم سوق العمل يفتح الآفاق لوزارة العمل والتأهيل لتنفيذ القرار بكل تفاصيله؛ لدعم الشباب في القطاعين العام والخاص”.

فيما أعلن وزير العمل خطة الوزارة لتنفيذ القرار بتدريب وتشغيل الشباب بتكليف لجان عمل لحصر الشباب الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا، الذين يتجاوز عددهم “977 .244” ألف شاب، مقابل تسجيل أكثر من مليوني موظف في القطاع العام.

وأكد على أهمية القطاع الخاص وتوعية الشباب للانخراط فيه وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه؛ لخلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ القرار وتحفيزهم لدخول سوق العمل، ودعمهم بتخصيص الميزانيات اللازمة من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية