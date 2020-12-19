“معيتيق” يُشدّد على إشراك الشباب في الإصلاحات الاقتصادية

أكد نائب المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، على أهمية دور الشباب في عملية البناء والتنمية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها، في إشارة إلى قرار مصرف ليبيا المركزي، الصادر مُؤخرًا، بشأن توحيد سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية، التي بدأ تنفيذها خلال عام 2018، مما سيُحدث تغييرًا في سوق العمل في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركة “معيتيق” في ورشة عمل نوقشت فيها آخر مستجدات تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل، بحضور وزير العمل والتأهيل، ورئيس الهيئة العامة للثقافة ووكيليْ الوزارة لتشغيل الشباب وشؤون التدريب.

وتضمنت الورشة التشديد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل آخر؛ عبر انخراطهم في القطاع الخاص، بدعم مباشر من الحكومة.

من جانبه، أكد وزير العمل على خطة الوزارة لتنفيذ القرار بتدريب وتشغيل الشباب بتكليف لجان عمل لحصر الشباب الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا الذين يتجاوز عددهم 244,977 ألف شاب، مقابل تسجيل أكثر من مليوني موظف في القطاع العام، إضافة إلى التأكيد على أهمية القطاع الخاص وتوعية الشباب للانخراط فيه وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه لخلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ القرار وتحفيزهم لدخول سوق العمل ودعمهم بتخصيص الميزانيات اللازمة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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