خطط أمنية تنفذ في بنغازي بشكل واسع بتوجيهات من ” الشكري”

بنغازي 19 ديسمبر 2020 (وال) شهدت مدينة بنغـازي إجراءات تأمينية واسعة النطاق ،وانتشار مروري مُكثف ، ونشاط أمني لمراكز الشُرطة والأقسام والوحدات الميدانية التابعة لمُديرية أمن بنغــازي ؛ تنفيذاً لتوجهات مُدير أمن بنغـازي -رئيس الغُرفة الأمنية الفرعية للمجاهرة بالأمن العقيد “ونيس أحمد الشكري”.
وشارك في تنفيذ إجراءات التأمين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأُخرى المكلفة تنفيذاً لِتعليمات سيادة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة “أبو القاسم حفتر” ، والموجهة إلى الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي الكبرى، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة الفريق “عبدالرازق الناظوري” ومعية معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُستشار” إبراهيم بوشناف ”
حيث واصل السيد مُدير الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، المرور على النقاط والتمركزات الأمنية والتأكيد على استمرارية يقظة القوات الأمنية؛ من أجل سرعة التعامل مع أي خارج عن القانون والمواقف الطارئة ، وذلك تزامناً مع انتشار أمني مكثف على مستوى مدينة بنغـازي ومع تشديد إجراءات التأمين ضمن خطة أمنية متكاملة.
وشدد السيد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين ومراعاة الجانب الإنساني خاصة مع كبار السن واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتيسير على المواطنين بما يوفر مظلة أمنية محكمة، جاء ذلك تنفيذاً للخطط والإجراءات الأمنية التي أعدتها مُديرية أمن بنغـازي لحماية وتأمين المواطنين ، وتوفير مناخ آمن لهم بنهاية الأسبوع. ( وال ـ بنغازي) ح س
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