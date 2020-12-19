خطط أمنية تنفذ في بنغازي بشكل واسع بتوجيهات من ” الشكري”

بنغازي 19 ديسمبر 2020 (وال) شهدت مدينة بنغـازي إجراءات تأمينية واسعة النطاق ،وانتشار مروري مُكثف ، ونشاط أمني لمراكز الشُرطة والأقسام والوحدات الميدانية التابعة لمُديرية أمن بنغــازي ؛ تنفيذاً لتوجهات مُدير أمن بنغـازي -رئيس الغُرفة الأمنية الفرعية للمجاهرة بالأمن العقيد “ونيس أحمد الشكري”.

وشارك في تنفيذ إجراءات التأمين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأُخرى المكلفة تنفيذاً لِتعليمات سيادة القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة “أبو القاسم حفتر” ، والموجهة إلى الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي الكبرى، برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة الفريق “عبدالرازق الناظوري” ومعية معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُستشار” إبراهيم بوشناف ”

حيث واصل السيد مُدير الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، المرور على النقاط والتمركزات الأمنية والتأكيد على استمرارية يقظة القوات الأمنية؛ من أجل سرعة التعامل مع أي خارج عن القانون والمواقف الطارئة ، وذلك تزامناً مع انتشار أمني مكثف على مستوى مدينة بنغـازي ومع تشديد إجراءات التأمين ضمن خطة أمنية متكاملة.

وشدد السيد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين ومراعاة الجانب الإنساني خاصة مع كبار السن واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتيسير على المواطنين بما يوفر مظلة أمنية محكمة، جاء ذلك تنفيذاً للخطط والإجراءات الأمنية التي أعدتها مُديرية أمن بنغـازي لحماية وتأمين المواطنين ، وتوفير مناخ آمن لهم بنهاية الأسبوع. ( وال ـ بنغازي) ح س

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