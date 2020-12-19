الآغا: على المصرف المركزي التوضيح للشعب خطته لتعديل سعر الصرف دون مصطلحات عاطفية

ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا على ضرورة توفير العملة الأجنبية نقدًا في المصارف؛ لكي يحصل عليها المواطن للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

الآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الجتماعي”فيسبوك”: إن ذلك لأن البطاقات الإلكترونية ستحافظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، وهذا ما يزيد الطلب على العملة.

وأضاف أنها ستجعل تهريب الأموال للخارج أسهل بكثير من تهريبها نقدًا، وخصوصًا الآن؛ حيث معظم المصارف التركية لديها نقاط بيع في السوق الموازي، يتم خصم البطاقات في ساعات دون علم المصرف المركزي.

كما وسيتحمل المواطن حينها مصاريف زيادة، وهي التي تخصمها المصارف الأجنبية والمحلية على عمليات السحب.

ولفت إلى ضرورة صدور بيان من مجلس إدارة مصرف ليبيا يوضح فيه للشعب الليبي خطته في تعديل سعر الصرف دون الدخول في مصطلحات عاطفية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية