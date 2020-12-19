الرياح نشطة نسبيا مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة في مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

قال المرصد الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح ما زالت نشطة نسبية، اليوم السبت، على بعض مناطق الغرب خاصة الشمال الغربي مع تكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة بينما يميل الطقس للاعتدال على بقية المناطق.

وأوضح المركز في النشرة الجوية الصادرة اليوم، أن مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تتكاثر فيها السحب هذا اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط الإمطار أفضل على بعض المناطق بداية من يوم الاثنين.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول مساء يوم الغد

إلى جنوبية غربية فشمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-22) م ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض تدريجي بداية من مساء يوم الغد.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال تكون ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 -22) م، ولا تتجاوز (17) م على المرتفعات الجبلية.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتكاثر السحب أحيانا يوم الإثنين على أقصى الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-22) م وتصل هذا اليوم على غات إلى (30) م وتنخفض يوم الغد.

ويتكون السماء في الكفرة والسرير وتازربو صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22)م.