ناقلة نفط توشك على تفريغ حمولتها وناقلاتان تستعدان للدخول لمنطقة التزود

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن الناقلة أنوار إفريقيا توشك على الإنتهاء من تفريغ شحنتها التي لازالت ضمن عمليات التزويد لشركات التوزيع، كما تستعد الناقلتان أنوار الخليج وأنوار ليبيا للدخول لمنطقة التزويد تباعاً وفق الجدول المعد.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” توفر الوقود وأن شركات التوزيع تتسلم طلبياتها بسلاسة وبدون عوائق كما أن المحطات التابعة لهم تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل لتخفيف التزاحم على محطات الوقود.