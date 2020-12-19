الصالون الثقافي لنخبة ليبيا يعلن دعمه مساعي توحيد مجلس النواب ومؤسسات الدولة

أعلن أعضاء الصالون الثقافي لنخبة ليبيا والمؤسس من منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية، أعلن اليوم السبت دعمهم الكامل لمساعي توحيد مجلس النواب ومؤسسات الدولة الليبية.

وأوضح الأعضاء في بيان لهم أنهم يدعمون كافة الجهود الرامية لتوحيد مجلس النواب و جمع شمله ليقوم بدوره الأساسي، وكذلك دعم الجهود الرامية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية و إنهاء الانقسام المؤسسي، و توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي التي انعكست على كافة مناحي الحياة و حمل البلاد ثمنًا باهظًا جدًا دفعه شبابها .

كما اشار البيان إلى ضرورة قيام مجلسا لنواب بواجباته الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المأمولة والالتزام بالقاعدة الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وتعديلاته لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

كما أكد الأعضاء تطلعهم إلى رأب الصدع من خلال الحوار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وإعادة انتخاب سلطة تنفيذية جديدة تقود البلاد خلال فترة انتقالية محددة بهدف الوصول إلى الاستقرار الدائم والسلام الشامل بداية بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي والمياه والأجواء الليبية دون استثناء وتوحيد المؤسسات السيادية المدنية والعسكرية في ضوء تفاهمات لجنة العشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24