بوشناف يستثني أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات حصر الوافدين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

وجه وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف باستثناء أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب.

وقال بوشناف في تعليماته للجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.

وباشرت اللجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة، أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.