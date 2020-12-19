خارجية إيطاليا: ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أكد نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني التزام بلادها بتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وشددت سيريني في تصريحات إذاعية على أن سياسة الحكومة الإيطالية بشأن ليبيا لم تتغير، مضيفة: “كما قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أمس نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ذلك البلد” بحسب وكالة نوفا.

وتحدثت المسؤولة الإيطالية عن تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي مؤكدة أن تحقيق هذه النتيجة كان مهماً جداً.

وأضافت سيريني، “خلال الأشهر الأخيرة كنا على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا وأصحاب السفن وشعرنا بمشاركة شعبية قوية للبلاد في هذا الأمر“.

وأوضحت سيريني أنه تم التحدث مع “جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف و في إطار القانون”.